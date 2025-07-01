В Нижнекамске «Единая Россия» и МГЕР провели встречу с ветеранами

Фото: tatarstan.er.ru

Встречу студентов с ветеранами из регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» организовало местное отделение «Молодой Гвардии Единой России». В ней приняли участие более 30 человек. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В числе гостей – участник боевых действий на Северном Кавказе и специальной военной операции Рустам Канцыр, ветеран войны в Афганистане Павел Соловьёв и участник специальной военной операции, артиллерист Артур Барабанов.

Фото: tatarstan.er.ru

Ветераны поделились личными историями, рассказали о боевом пути, значении любви к Родине, важности служения и поддержки бойцов. Участники обсудили темы патриотизма, гуманитарной помощи и настоящей фронтовой дружбы, проверенной временем.

Участники встречи также узнали об оружии и технике, с которой работали бойцы.

Артур Барабанов подчеркнул важность таких мероприятий: «Дети интересуются — и это очень важно. Хорошо, что они узнают о войне из первых уст, а не из интернета, где информация может быть искажена. Мы рассказываем, как всё было на самом деле. Такие встречи помогают понять правду».

Также ветераны провели мастер-класс по основам тактической медицины. Ребята отрабатывали навыки остановки артериального кровотечения, наложения жгута, перевязки ран и действий при ранениях.

Фото: tatarstan.er.ru

Павел Соловьёв отметил значение памятной даты: «1 июля — особенный день для всех нас. Мы всегда его отмечаем. Даже если на работе, беру отгул, чтобы встретиться с боевыми товарищами, вспомнить службу».

«В этот день мы вспоминаем наших товарищей, которые отдали жизнь в Афганистане, на фронтах локальных конфликтов и в зоне СВО. Мы хотим показать преемственность поколений, сохранить память о героизме и военной истории. Встреча прошла очень тепло: молодёжь активно задавала вопросы, ветераны охотно делились опытом. Это важно и для нас, и для тех, кто защищал нашу Родину», - поделился активист Нижнекамского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Давид Хабибуллин.