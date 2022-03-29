В Нижнекамске двое подростков вломились в алкомаркет и хотели украсть корзину с коньяком

Около полуночи на пульт централизованного наблюдения Нижнекамского ОВО поступил сигнал «Тревога» из алкомаркета по улице Тукая в Нижнекамске. Уже через две минуты на месте были росгвардейцы.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, стражи порядка увидели, что витрина магазина разбита, а в тамбуре у дверей стоят двое юношей с корзинкой, забитой коньяком и сигаретами. Возле входа росгвардейцы обнаружили еще одну продуктовую корзину с аналогичным набором.

Выяснилось, что вломились в алкомаркет двое нижнекамских подростков 14 и 13 лет. На место вызвали полицейских и инспекторов ПДН. Сумма похищенного и ущерб устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

