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Происшествия
29 марта 2022  13:02
Полина Шевчук

В Нижнекамске двое подростков вломились в алкомаркет и хотели украсть корзину с коньяком

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Около полуночи на пульт централизованного наблюдения Нижнекамского ОВО поступил сигнал «Тревога» из алкомаркета по улице Тукая в Нижнекамске. Уже через две минуты на месте были росгвардейцы.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, стражи порядка увидели, что витрина магазина разбита, а в тамбуре у дверей стоят двое юношей с корзинкой, забитой коньяком и сигаретами. Возле входа росгвардейцы обнаружили еще одну продуктовую корзину с аналогичным набором.

Выяснилось, что вломились в алкомаркет двое нижнекамских подростков 14 и 13 лет. На место вызвали полицейских и инспекторов ПДН. Сумма похищенного и ущерб устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

 

 

#кража из магазина #росгвардия
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