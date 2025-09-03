news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 сентября 2025 09:59

В Нижнекамске двое парней на электросамокате попали под колеса авто

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске 1 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток-самокатчик. Инцидент произошел в районе дома №47 на проспекте Строителей.

По информации городской Госавтоинспекции, водитель Mazda совершил наезд на двух молодых людей, передвигавшихся на электросамокате.

Управлял двухколесным транспортом молодой человек 2008 года рождения. В результате ДТП он получил сотрясение, ушиб плеча. Доставлен бригадой скорой помощи в НЦРМБ, не госпитализирован.

#госавтоинспекция #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

2 сентября 2025