В Нижнекамске двое парней на электросамокате попали под колеса авто

В Нижнекамске 1 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток-самокатчик. Инцидент произошел в районе дома №47 на проспекте Строителей.

По информации городской Госавтоинспекции, водитель Mazda совершил наезд на двух молодых людей, передвигавшихся на электросамокате.

Управлял двухколесным транспортом молодой человек 2008 года рождения. В результате ДТП он получил сотрясение, ушиб плеча. Доставлен бригадой скорой помощи в НЦРМБ, не госпитализирован.