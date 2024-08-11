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В Нижнекамске два детсада, гимназия и ряд домов останутся без горячей воды
В Нижнекамске в понедельник начнутся ремонтные работы на участке теплосети по проспекту Химиков и улице Б. Урманче, из-за чего в ряде домов не будет горячей воды. Об этом пишет «НТР 24».
Без горячего водоснабжения останутся дома № 36, 38, 40, 42, 44, 46 по проспекту Строителей, дома № 3, 9, 11, 19, 21, 23, 25 по улице Б. Урманче, дома № 53 и 57 по проспекту Химиков, а также детсады № 82 и 83, гимназия № 2, Дом связи, «Камаглавстрой», соборная мечать и налоговая инспекция.
Начало работ – 8.30 12 августа, ремонт планируется завершить к пяти часам вечера 16 августа.
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