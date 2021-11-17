В Нижнекамске достроен 120-квартирный соципотечный дом

В 34-м микрорайоне Нижнекамска достроен 120-квартирный дом №34-4. Новостройка возведена по республиканской программе соципотеки, успешно прошла проверку Госстройнадзора РТ и получила заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Многоэтажный дом возведен за счет инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте РТ. В настоящее время Госжилфонд готовит обращение в исполком Нижнекамска на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Новый дом состоит из 10 этажей и трех подъездов, общая площадь квартир — 7,5 тыс. квадратных метров, из них 60 — двухкомнатные и 60 — трехкомнатные.

Будущие владельцы новых ключей получат квартиры в чистовой отделке с сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

На сегодняшний день в трех микрорайонах Нижнекамска в различной степени технической готовности находятся еще три дома на 419 квартир. «Их мы планируем сдать в эксплуатацию в 2021–2022 годах», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.