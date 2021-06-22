В Нижнекамске дорожники отремонтируют по нацпроекту участок дороги по улице Вокзальная

В Нижнекамске дорожники капитально отремонтируют участок автодороги длиной 1,3 км по улице Вокзальная. Работы ведутся от улицы Пролетарская до Корабельной по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложены выравнивающий и нижний слои, устройство монолитного бортового камня», — отметили в министерстве.

На участке предусмотрено строительство специальных велосипедных дорожек. Кроме того, рабочие отремонтируют существующие и построят новые тротуары из плотной асфальтобетонной смеси и брусчатки, уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Специалисты установят более 350 дорожных знаков и обустроят пять остановочных площадок.

Капитальный ремонт участка планируется завершить к 30 сентября.