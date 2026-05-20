В Нижнекамске для участников СВО открыто почти 570 рабочих мест

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске на базе государственного фонда «Защитники Отечества» прошла ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей. Работу соискателям предлагали четыре работодателя. Кроме того, специалисты консультировали посетителей по вопросам профессионального обучения, переквалификации и составления резюме.

Сегодня для участников СВО в Нижнекамске открыто почти 570 рабочих мест. В числе востребованных профессий – водитель, инженер, охранник, монтажник и электросварщик. По словам организаторов, уровень заработной платы по представленным вакансиям начинается от 65 тысяч рублей.

Среди посетителей ярмарки – ветеран СВО Айнур Аскаров. Он проходил службу в составе 433-го полка на Донецком направлении и демобилизовался в сентябре 2025 года. До отправки в зону спецоперации работал на заводе.

«Принял решение попробовать себя в чем-то новом, находился в свободном плавании, после чего решил уйти на СВО. Спасибо большое фонду за то, что проводят такую работу, помогают и касательно лечения, и касаемо трудоустройства», – рассказал Айнур Аскаров.

Как отметила старший социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Эльвира Исмагилова, подобная ярмарка вакансий в этом году проводится впервые.

«Наш фонд открылся в 2023 году, с тех пор мы активно сотрудничаем с кадровым центром. Есть реальные истории, когда ветераны боевых действий устраиваются на работу и успешно трудятся. Мы стараемся индивидуально подойти к каждому ветерану и помочь ему с трудоустройством», – подчеркнула она.

По словам начальника Управления Центра занятости РТ по Нижнекамскому району Ирины Герасименковой, сегодня 55 работодателей Нижнекамска сохранили 388 рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, еще 49 предприятий создали дополнительные вакансии для участников СВО.

Специалисты центра занятости также помогают семьям военнослужащих. Им оказывают поддержку в составлении анкет и резюме, консультируют по вопросам обучения и переобучения.

«Одна из членов семьи участника СВО прошла обучение по специальности "Маникюр", а затем смогла открыть собственное дело благодаря социальному контракту и финансовой поддержке», – рассказала Ирина Герасименкова.

В летний период помощь в трудоустройстве получают и дети участников СВО. В прошлом году при содействии центра занятости работу нашли 17 несовершеннолетних.

