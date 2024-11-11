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В Нижнекамске для сотрудников правоохранительных органов выделят 25 квартир
В Нижнекамском районе Татарстана для сотрудников правоохранительных органов выделят 25 квартир. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Рамиль Муллин.
«Есть такая проблема, как нехватка специалистов. Нами принято решение о выделении 25 квартир участковым. Каждый микрорайон должен иметь участкового, сегодня недобор порядка 200 человек личного состава. Это накладывает определенные сложности, тем более их работа связана с командировками, выездами на масштабные мероприятия — как на саммит БРИКС», — отметил руководитель.
Муллин заявил, что участковых необходимо поддерживать. По его мнению, подобная мера положительно скажется на обеспечении города и района кадрами.
Также глава района поздравил сотрудников органов внутренних дел России с их профессиональным праздником, который отмечался в минувшее воскресенье, 10 ноября.
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