В Нижнекамске для отличников учебы состоялась елка главы района

На площади Лемаева в Нижнекамске состоялась елка главы района, которая собрала юных нижнекамцев — призеров олимпиад, лауреатов конкурсов, победителей соревнований различного уровня. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее мероприятие проводилось в Доме народного творчества, однако второй год подряд праздник проходит на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. Несмотря на морозную погоду, дети и родители получили заряд новогоднего настроения.

С наступающим праздником гостей поздравил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. «Дорогие наши дети, именно вы представляете наш город на уровне республики, страны и даже на чемпионатах мира завоевываете медали. Своими достижениями доносите до всех, что есть на свете красивый Нижнекамск и вы являетесь звездочками этого города. Хочу пожелать, чтобы в жизни те знания и стремления, к которым идете, помогли вам найти свой путь. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы ваша жизнь была веселой, как и сегодняшний праздник», — отметил он.

По традиции ребята водили хоровод, пели и танцевали вокруг новогодней елки под любимые песни. Новогодний спектакль про Емелю для детей подготовили творческий коллектив Управления культуры и Театр юного зрителя. А в финале праздника Дед Мороз и Снегурочка раздали детям новогодние сладкие подарки.

Кроме того, впервые участниками елки главы стали дети с онкозаболеваниями фонда «Сила единства». Об этом на личном приеме Рамиля Муллина попросила руководитель благотворительной организации.