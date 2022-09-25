В Нижнекамске девушка на «восьмерке» влетела в иномарку, а после в столб, двое пострадали

фото: очевидцы

ДТП произошло накануне около одиннадцати вечера на пересечении проспекта Химиков с улицей Менделеева в Нижнекамске.

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Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, столкнулись легковушки «Лада» 8-й модели и Nissan. От удара отечественное авто откинуло на обочину, где оно врезалось в столб.

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«За рулем "Лады" девушка была. На вид около 17-19 лет. Ее зажало в салоне машины. Спасатели ее вытащили и передали медикам. Кроме того, пострадал молодой мужчина. Его также с травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели аварии.