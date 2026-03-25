В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске к сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции все активнее подключаются дети и подростки. Юные жители города не только участвуют в добровольческих акциях, но и вовлекают в них своих сверстников.

Одним из примеров стал коллектив детского сада №60, где вместе с сотрудниками и родителями организовали участие в акции «Сотник для сетей». Собранные средства направили на закупку материалов для изготовления маскировочных сетей.

«Мы с сотрудниками, с родителями детского сада №60 поучаствовали в акции „Сотник для сетей“ и собрали денежки на приобретение материала, хотим вам сегодня передать. Спасибо большое», — отметили участники акции.

Помимо финансовой помощи, коллектив учреждения передает волонтерам готовые изделия. Только за последний месяц в детском саду сплели четыре камуфляжные сети. Необходимость такой поддержки здесь понимают особенно остро: среди воспитанников есть дети, чьи отцы находятся в зоне СВО, а также семья ветерана боевых действий.

Как рассказала заведующая детским садом №60 Марина Шафигуллина, патриотическое направление является одним из ключевых в работе учреждения.

«У нас направление работы детского сада патриотическое. Мы очень много по этому направлению делаем, поэтому нам очень важно было включить в деятельность детского сада и изготовление сетей», — подчеркнула она.

Волонтеры регулярно проводят для дошкольников мастер-классы. Ранее они обучали детей изготовлению комплектов сухого душа. Полученные навыки воспитанники планируют продемонстрировать на муниципальном семинаре «Движения первых».

По словам руководителя группы «Добрые сердца» Ларисы Орловой, интерес к добровольческой деятельности среди детей и подростков продолжает расти.

«Ребятки рассказывают, как для своих одноклассников показывают мастер-классы, и уже в другие классы пошли — в 19-ю школу, в 9-ю, в 11-ю. Это очень здорово, когда дети прививают патриотизм уже своим одноклассникам», — отметила она.

Вместе с маскировочными сетями коллектив детского сада также передал для бойцов домашние сухари. Вся собранная помощь войдет в состав ближайшей отправки в зону СВО.

Жителей Нижнекамска приглашают присоединиться к сбору: военнослужащим на передовой регулярно необходимы лекарства, продукты длительного хранения, одежда, посуда и средства гигиены.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

