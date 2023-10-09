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В Нижнекамске «десятка» не уступила дорогу и столкнулась с трамваем – есть пострадавшие
Накануне в Нижнекамске произошло ДТП с участием трамвая. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
Как сообщают в ведомстве, водитель «ВАЗ-21101», следуя по проспекту Шинников, не уступил дорогу трамваю, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с ним.
В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка легковушки. У нее диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, гематому параорбитальной области, ушиб шейного отдела позвоночника. От госпитализации женщина отказалась.
Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в Госавтоинспекции.
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