В Нижнекамске «десятка» не уступила дорогу и столкнулась с трамваем – есть пострадавшие

Накануне в Нижнекамске произошло ДТП с участием трамвая. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как сообщают в ведомстве, водитель «ВАЗ-21101», следуя по проспекту Шинников, не уступил дорогу трамваю, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с ним.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка легковушки. У нее диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, гематому параорбитальной области, ушиб шейного отдела позвоночника. От госпитализации женщина отказалась.

Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в Госавтоинспекции.