В Нижнекамске, Челнах и Альметьевске пройдут отборы на фестиваль уличных культур «УРАМ»

Команда «УРАМ» 5-7 августа устраивает тур по городам Татарстана. В трех городах республики пройдут отборочные этапы по основным дисциплинам экстремального спорта и направлениям уличного творчества. Победители и призеры муниципальных отборов будут приглашены на финальный этап — Республиканский фестиваль уличных культур «УРАМ», который пройдет в Казани в конце августа 2022 года, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Маршрут тура включает в себя три точки — Нижнекамск, экстрим-парк «АЙДА» (5 августа), Набережные Челны, экстрим-парк «Гренада» (6 августа) и Альметьевск, «Индустриальный сквер» (7 августа).

В каждом городе пройдут открытые мастер-классы, контесты по скейтбордингу, ВМХ, трюковому самокату, танцевальные баттлы по направлениям All Styles и Breaking.

В рамках тура призеры соревнований получат подарки от экстрим-парка «УРАМ» и партнеров проекта — ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» и магазина уличного экстрима BoardShop — Toxic8, а победители — возможность попасть в финалы контестов, которые пройдут 30 августа на фестивале уличных культур «УРАМ».

По завершении каждого дня состоятся вечеринки-афтепати от представителей объединений ДИНАМИКА (drugolega) и BASSOTA (3FT, UHOR).

С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях экстрим-парка «УРАМ».