В Нижнекамске будут судить руководство УК, по вине которых погибли четыре человека

В Татарстане будут судить директора и главного инженера нижнекамского «Жилкомсервиса», по вине которых погибли четыре человека. Кроме того, руководителю организации предъявлено обвинение за подделку официального документа. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 9 августа 2022 года при проведении очистных работ в селе Каенлы Нижнекамского района двое сотрудников «Жилкомсервиса» поочередно спустились в камеру и потеряли сознание. Двое местных жителей спустились вслед за ними, чтобы оказать помощь, но также потеряли сознание.

На место прибыли спасатели, которые подняли всех пострадавших на поверхность. Один из рабочих и местный житель скончались на месте от отравления смесью ядовитых газов. Остальных пострадавших доставили в больницу, где они впоследствии скончались.

По мнению следователей, трагедия произошла из-за невыполнения требований охраны труда и правил безопасности. Как оказалось, у погибших сотрудников отсутствовали средства защиты. Кроме того, они не прошли инструктажи по технике безопасности, а на объекте отсутствовали предупреждающие знаки и ограждение. Однако сразу после трагедии руководитель сфальсифицировал служебные документы, чтобы скрыть допущенные нарушения и избежать ответственности.

Свою вину фигуранты не признали.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Нижнекамский городской суд РТ.