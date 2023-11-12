В Нижнекамске будут судить мужчину, который поссорился с подругой и сбросил ее с 6 этажа

Житель Нижнекамска предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в конце августа 34-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности нижнекамец распивал спиртные напитки с 36-летней подругой в квартире одного из домов по проспекту Строителей. В какой-то момент между возлюбленными произошел конфликт, в результате которого мужчина выбросил женщину из окна 6-го этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.