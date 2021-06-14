В Нижнекамске будет заселен 169-квартирный соципотечный дом

169-квартирный дом № 35А по ул. Ф. Табеева в Нижнекамске получил разрешение на ввод в эксплуатацию, в нем будут проживать сотрудники группы компаний «Татнефть» по социальной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

10-этажный дом построен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В новостройке 4 подъезда, общая жилая площадь квартир составляет около 10,7 тысяч кв.м. Новое жилье — с чистовой отделкой, оборудовано сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и регуляторами тепла.

В 2021 году по инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ планируется построить в городах и районах республики 5 159 квартир на 280 тыс. кв. метров.

С начала года в Нижнекамске был заселен один соципотечный дом на 120 квартир. До конца года Госжилфонд планирует передать нижнекамским соципотечникам еще 4 дома на 549 квартир.