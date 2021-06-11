В Нижнекамске борцы корэш вместо автомобиля поборются за денежный приз

В Нижнекамске абсолютному батыру Сабантуя вместо автомобиля вручат денежный приз — в этом году нижнекамцев и гостей города ждут новшества в праздничной программе праздника, который состоится 12 июня на майдане культурно-спортивного комплекса «Ильинка».

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района РТ, на главной сцене выступят не только местные артисты, но и звезды республиканского масштаба: лауреат ежегодного международного эстрадного фестиваля татарской песни «Татар жыры» Зайнаб Фархетдинова, народный артист Республики Татарстан Зуфар Билалов, наследник Ильгама Шакирова Филюс Кагиров, а также Айрат Сафин и DJ Radik и восходящая звезда татарской эстрады Рузиля Хаертдинова.

Местные артисты, лучшие хореографы также порадуют гостей свои творчеством — они примут участие в театрализованном прологе. Основная программа будет сосредоточена на территории майдана, также будут работать площадки, где можно будет посмотреть выступления артистов художественной самодеятельности местных коллективов и гостей из столицы Татарстана.

«В праздничной программе Сабантуя примут участие 2200 артистов», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Произошли изменения и в традиционной татарской борьбе корэш — в этом году абсолютный батыр Сабантуя получит денежный сертификат, а не автомобиль, как это было в предыдущие годы. Это новшество позволило увеличить призовые фонды в разных весовых категориях. Также соревнования станут открытыми. Если раньше в поединках участвовали только борцы из Нижнекамского района, то теперь приглашаются все желающие со всей республики.

Трансфер на майдан будет отправляться с пяти локаций — с площадки Дома народного творчества, от площади Аттракционов, на пересечении проспекта Мира и улицы Чулман, около ТЦ «Якорь» и напротив СК «Шинник» с 7.30 до 16.00 автобусами большой вместимости.

«В прошлые годы, по данным УВД, количество гостей было 36-37 тыс. человек. В прошлом году Сабантуй не проводился. В этом году ожидаем не меньшую цифру, однако по прогнозу дождь с грозой», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы района.