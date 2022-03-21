В Нижнекамске более 80 предприятий примут участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

В Нижнекамском районе с 1 апреля по 31 мая пройдет двухмесячник по санитарно-экологической очистке города и района. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.

На общегородских субботниках будут задействованы все предприятия и организации города.

«Ответственность за санитарную уборку закрепленных территорий несут более 80 предприятий, в числе которых и наши крупные градообразующие предприятия. Приглашаю всех принять активное участие в наведении порядка», — обратился к нижнекамцам Юрий Болтиков.

По словам замруководителя исполкома, сейчас город готовится к прохождению паводка. «Учитывая приближающееся потепление, обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, торговых объектов с просьбой подключиться к уборке прилегающих территорий, вывозу снега, рыхлению. Также необходимо выполнить работу по обработке противоголедными реагентами», — отметил он.

Также к работе на территории лечебных, социальных учреждений, торговых объектов будут привлечены волонтеры и студенты.