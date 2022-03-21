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Ру Тат
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Экология
21 марта 2022  15:12
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске более 80 предприятий примут участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

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В Нижнекамском районе с 1 апреля по 31 мая пройдет двухмесячник по санитарно-экологической очистке города и района. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.
На общегородских субботниках будут задействованы все предприятия и организации города. 

«Ответственность за санитарную уборку закрепленных территорий несут более 80 предприятий, в числе которых и наши крупные градообразующие предприятия. Приглашаю всех принять активное участие в наведении порядка», — обратился к нижнекамцам Юрий Болтиков.

По словам замруководителя исполкома, сейчас город готовится к прохождению паводка. «Учитывая приближающееся потепление, обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, торговых объектов с просьбой подключиться к уборке прилегающих территорий, вывозу снега, рыхлению. Также необходимо выполнить работу по обработке противоголедными реагентами», — отметил он.

Также к работе на территории лечебных, социальных учреждений, торговых объектов будут привлечены волонтеры и студенты.

#нижнекамский район
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