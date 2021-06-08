В Нижнекамске автомобиль сбил женщину и ребенка на самокате

В Нижнекамске на проспекте Мира легковушка сбила женщину и мальчика на самокате, как сообщили ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска.

Судя по фото, автомобиль наехал на самокат во время выезда из двора дома.

В результате ДТП пострадали 31-летняя женщина и 7-летний мальчик. Их с травмами головы, груди и прочими доставили в местную больницу.

ГИБДД напоминает, что кататься на самокате можно только по безопасной, ровной местности. При движении по тротуару перед выездами из двора снижайте скорость до минимума и смотрите по сторонам. Не выезжайте на дороге из-за припаркованных машин, деревьев, углов домов и т.д.

Для безопасности заранее подумайте об экипировке: налокотники, наколенники, шлем и перчатки.

Все перечисленные правила должны соблюдать, как взрослые, так и дети на самокате.