В Нижнекамске автомобиль, попав в ДТП, перевернулся, водитель в коме

Фото: ГАИ Нижнекамска

Сегодня утром в Нижнекамске 21-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» на большой скорости не справился с управлением и перевернулся.

ДТП произошло на улице Корабельная со стороны проспекта Мира в сторону улицы Химиков.

Как сообщили в ГАИ Нижнекамска, водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга, открытым переломом височной кости, закрытым переломом грудного отдела позвоночника. Сейчас он находится в коме третьей степени.

Обстоятельства ДТП выясняются.