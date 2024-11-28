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В Нижнекамске автомобиль, попав в ДТП, перевернулся, водитель в коме
Сегодня утром в Нижнекамске 21-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» на большой скорости не справился с управлением и перевернулся.
ДТП произошло на улице Корабельная со стороны проспекта Мира в сторону улицы Химиков.
Как сообщили в ГАИ Нижнекамска, водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга, открытым переломом височной кости, закрытым переломом грудного отдела позвоночника. Сейчас он находится в коме третьей степени.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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