В Нижнекамске автоинспекторы задержали двоих подростков-питбайкеров

В Нижнекамске автоинспекторы задержали подростков, управлявших питбайками. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Во время очередного дежурства инспекторы заметили, как два питбайка двигались по дороге. Поскольку этот вид транспорта не предназначен для использования на общих дорогах, полицейские при помощи громкоговорителя приказали водителям остановиться. Выяснилось, что за рулем питбайков находились подростки – одному из них 15 лет, а другому — 16.

Поскольку 15-летний подросток не достиг возраста привлечения к ответственности за нарушение ПДД, административные материалы в отношении нарушителя не составлялись. Однако собраны материалы в отношении родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В отношении второго подростка составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

В свою очередь «опасные игрушки» были отправлены на спецстоянку.