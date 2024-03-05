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В Нижнекамске автоинспекторы вызволили из снежного плена автобус с детьми
В Нижнекамске сотрудники Госавтоинспекции вызволили застрявший в снегу автобус с детьми и сопроводили его к месту ночевки, сообщили в ведомстве.
Как выяснилось, детей везли из Уфы в Казань на конкурс, но свои коррективы внесла погода, и на дороге образовались снежные заносы.
Преподаватели и дети поблагодарили автоинспекторов за помощь, а правоохранители пожелали юным артистам побед и безопасных приключений.
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