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В Нижнекамске автоинспекторы вытащили застрявший в снегу автобус с детьми
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнекамска оперативно вызволили из снежного плена автобус с детьми и
сопроводили его до места ночевки, сообщили в ведомстве.
Ребята ехали из Уфы в Казань на конкурс, но из-за непогоды на дороге образовались снежные заносы.
Преподаватели и дети поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь. А Госавтоинспекция пожелала юным артистам побед и приключений без происшествий.
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