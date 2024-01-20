В Нижнекамске автоинспекторы вытащили застрявший в снегу автобус с детьми

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнекамска оперативно вызволили из снежного плена автобус с детьми и

сопроводили его до места ночевки, сообщили в ведомстве.

Ребята ехали из Уфы в Казань на конкурс, но из-за непогоды на дороге образовались снежные заносы.

Преподаватели и дети поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь. А Госавтоинспекция пожелала юным артистам побед и приключений без происшествий.