В Нижнекамске автоинспекторы рассказали будущим мамам о важности детского кресла в авто

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД и ГБУ «БДД» в городской женской консультации рассказали будущим мамам об основных мерах безопасности во время перевозки детей в машине, а также о том, как переходить дорогу с коляской.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Будущие родители узнали, что самым эффективным средством для предотвращения детской аварийности в ДТП является автокресло. Автоинспекторы сообщили, как правильно подобрать кресло и установить его в машине.

В завершении тренинга всем участникам вручили световозвращающие элементы и объяснили важность их использования в тёмное время суток. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.