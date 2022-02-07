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Происшествия
7 февраля 2022  12:48
Павел Климчак

В Нижнекамске автоинспекторы рассказали будущим мамам о важности детского кресла в авто

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В Нижнекамске сотрудники ГИБДД и ГБУ «БДД» в городской женской консультации рассказали будущим мамам об основных мерах безопасности во время перевозки детей в машине, а также о том, как переходить дорогу с коляской.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Будущие родители узнали, что самым эффективным средством для предотвращения детской аварийности в ДТП является автокресло. Автоинспекторы сообщили, как правильно подобрать кресло и установить его в машине.

В завершении тренинга всем участникам вручили световозвращающие элементы и объяснили важность их использования в тёмное время суток. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#автокресло
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