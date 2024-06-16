В Нижнекамске автоинспекторы помогли девушке с ОВЗ добраться до дома

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнекамска помогли девушке с ограниченными возможностями добраться до дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время празднования Сабантуя в Нижнекамске к автоинспекторам обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что девушка-инвалид не может самостоятельно добраться до дома и ей нужна помощь. Полицейские узнали адрес и доставили девушку домой.

Нижнекамка поблагодарила инспекторов за оказанную помощь и пожелала им легкой службы.