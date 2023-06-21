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Происшествия 21 июня 2023 10:28

В Нижнекамске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста без шлема

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В Нижнекамске инспекторы ГИБДД поймали пьяного 34-летнего мужчину, который управлял мотоциклом без шлема.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнекамска, в результате очередного рейда был остановлен 34-летний местный житель, который управлял мотоциклом без шлема. Во время беседы с водителем сотрудники полиции заметили, что мужчина пьян.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку. В отношении нарушителя составили административный протокол.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#пьяный за рулем #мотоциклисты #нижнекамск
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