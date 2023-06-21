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В Нижнекамске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста без шлема
В Нижнекамске инспекторы ГИБДД поймали пьяного 34-летнего мужчину, который управлял мотоциклом без шлема.
Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнекамска, в результате очередного рейда был остановлен 34-летний местный житель, который управлял мотоциклом без шлема. Во время беседы с водителем сотрудники полиции заметили, что мужчина пьян.
Мотоцикл отправили на штрафстоянку. В отношении нарушителя составили административный протокол.
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
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