В Нижнекамске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста без шлема

В Нижнекамске инспекторы ГИБДД поймали пьяного 34-летнего мужчину, который управлял мотоциклом без шлема.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнекамска, в результате очередного рейда был остановлен 34-летний местный житель, который управлял мотоциклом без шлема. Во время беседы с водителем сотрудники полиции заметили, что мужчина пьян.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку. В отношении нарушителя составили административный протокол.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.