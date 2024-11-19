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В Нижнекамске автоинспекторы поймали подростка за рулем питбайка
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В Нижнекамске сотрудники госавтоинспекции поймали подростка за рулем питбайка.
Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что необходимо запретить управление питбайками без соответствующего на то специального права, знаний и навыков вождения.
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