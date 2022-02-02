В Нижнекамске автоинспекторы остановили автомобиль и нашли в кармашке двери патроны

В Нижнекамском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада», за рулём которого был 26-летний молодой человек. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и автоинспекторы решили осмотреть автомобиль.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В кармашке двери они нашли 9 патронов. Как показало дальнейшее исследование, патроны были для охотничьей винтовки.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Сейчас по данному факту проводится проверка. На молодого человека составили протокол за нарушение правил перевозки боеприпасов. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.