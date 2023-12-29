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В Нижнекамске автоинспекторы исполнили новогоднее желание воспитанников детского дома
В Нижнекамске автоинспекторы исполнили новогоднее желание воспитанников детского дома и познакомили ребят с патрульным автомобилем.
Сотрудники Госавтоинспекции Линар Залалетдинов и Фаниль Гайсин рассказали, для чего предназначен патрульный автомобиль и какими специальными устройствами он оборудован. Стражи порядка помогли школьникам осуществить мечту – они провели день в роли инспекторов ДПС.
Ребята поблагодарили автоинспекторов за увлекательную встречу.
«Когда вырастем, мы обязательно станем полицейскими», – поделились они.
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