В Нижнекамске автоинспекторы исполнили новогоднее желание воспитанников детского дома и познакомили ребят с патрульным автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции Линар Залалетдинов и Фаниль Гайсин рассказали, для чего предназначен патрульный автомобиль и какими специальными устройствами он оборудован. Стражи порядка помогли школьникам осуществить мечту – они провели день в роли инспекторов ДПС.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Ребята поблагодарили автоинспекторов за увлекательную встречу.

«Когда вырастем, мы обязательно станем полицейскими», – поделились они.