В Нижнекамске анонсировали масштабные дорожные работы

В Нижнекамске с наступлением благоприятной погоды начнется активная фаза дорожных работ. Планы по развитию улично-дорожной сети на деловом понедельнике представил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, в ближайшее время стартует ямочный ремонт, после чего будет нанесена долговечная дорожная разметка.

Среди ключевых проектов – ремонт проспекта Химиков к 60-летию города с обновлением освещения и устройством велодорожек, продолжение реконструкции дамбы, а также строительство новой дороги через Иштеряково с выходом на трассу М-12. Этот проект позволит вывести транзитный транспорт за пределы города.

Отдельное внимание будет уделено дорогам в поселках, в том числе на территориях, где проживают многодетные семьи. Параллельно ведется работа с республиканскими структурами по продолжению второго этапа ремонта дорог в промышленной зоне.

Как отметил Беляев, общая протяженность автомобильных дорог в городе и за его пределами составляет 310 км. Из них 188 км – магистральные и внутриквартальные дороги, еще 35,3 км – дороги промышленной зоны.

В 2025 году в рамках капитального ремонта автодороги Соболековская на улице Промышленная-2 уже обновлено 2,77 км покрытия. При этом необходимо привести в порядок еще более 32 км дорог.

«Все это требует отдельного финансирования. Дороги нужно ремонтировать и в городе, и в промышленной зоне. Только силами муниципалитета мы не справимся. Будем продолжать работу с республиканскими коллегами, промышленными предприятиями и правительством Татарстана», – подчеркнул Радмир Беляев.