В Нижнекамске активисты Союза ветеранов СВО провели патриотическую игру «Зарница»

Фото: Нижнекамского филиала Союза ветеранов СВО

В Нижнекамск Союз ветеранов СВО при поддержке «Союза Добровольцев Донбасса», «ДОСААФ», «Всероссийского союза ветеранов СВО», ветеранов морской пехоты «Тайфун», а также Государственного фонда «Защитники Отечества», провели военно - патриотическую игру «Зарница» среди учащихся МБОУ «Большеафанасовской СОШ» и МБОУ «СОШ № 27».

«Целью игры ставилось формирование гражданской и нравственной позиции молодёжи по отношению к Родине, воспитание молодёжи в духе патриотизма, а также показать молодому поколению моменты тяжести военной службы и научить элементарным навыкам владения оружием. В ходе проведения мероприятия было организовано горячее питание, а именно очень вкусная и сытная полевая каша с мясом. Все команды показали высокий уровень подготовки и были награждены медалями и грамотами. Финалом «Зарницы» стала игра "Пейтбол"» - поделился с журналистом «Татар – информа» председатель нижнекамского филиала Союза ветеранов СВО Дмитрий Першин.