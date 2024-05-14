В Нижнекамске агропромышленный колледж переименуют в колледж транспортной инфраструктуры

Нижнекамский агропромышленный колледж будет переименован в Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры. Соответствующие постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С соответствующим предложением ранее выступило Министерство образования и науки Татарстана, которое является учредителем образовательного учреждения. Теперь ведомство за два месяца должно внести необходимые изменения в устав колледжа.

Учреждение среднего профессионального образования было основано в 1980 году. На следующий учебный год оно набирает студентов по таким специальностям, как «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист локомотива», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Кроме того, филиал колледжа в Агрызе будет вести обучение по специальностям «Машинист локомотива» и «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», а в отделении для лиц с ограниченными возможностями здоровья ждут желающих получить профессии кондитера, садовника, слесаря-ремонтника, штукатура и швеи.