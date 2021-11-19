В Нижнекамске к агрессивным пассажирам без QR-кодов будут вызывать сотрудников полиции

В случае отказа пассажира предоставить QR-код либо выйти из транспортного средства кондукторы могут позвонить в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району, чтобы вызвать полицию. Об этом на брифинге в мэрии Нижнекамска рассказала начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД РФ по Нижнекамскому району майор полиции Альбина Миколова.

На место незамедлительно будет направлена группа, которая составит протокол. Если нарушители не будут выполнять требования сотрудников полиции, то их доставят в дежурную часть. «В этом случае нарушителям может грозить административный арест до 15 суток», — отметила представитель правоохранительных органов.

Помимо этого, полицейские Нижнекамского района организуют дополнительные рейды по проверкам QR-кодов в общественном транспорте города. «Мы планируем проводить рейдовые мероприятия по проверке QR-кодов на общественном транспорте. Граждане без QR-кода в общественном транспорте могут быть привлечены к административной ответственности», — пояснила Миколова.

Контрольно-ревизионные службы не планируют передвигаться на автобусах перевозчика, они будут базироваться на различных остановках.

«Автобус подъезжает к остановке, мы заходим и проверяем наличие QR-кодов. Если он отсутствует, то соответственно обращаемся в органы МВД», — добавил руководитель Центра диспетчеризации общественного транспорта Иван Мысенко.

Кроме того, планируются выездные проверки на автовокзале. «QR-коды будут проверяться только после того, как люди сели в автобус. Это также позволит проверить ответственность перевозчика и пассажира», — отметил Мысенко.

Чтобы не было задержек транспорта, проверки QR-кодов предполагается проводить в межпиковый период.