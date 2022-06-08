В Нижнекамске 9 и 10 июня автобусы трех маршрутов изменят движение

В Нижнекамске на два дня из-за закрытия проезда на участке проспекта Химиков от Корабельной до улицы Южной изменится маршрут движения ряда автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района в своем телеграм-канале.

Так, автобус №59 будет следовать по следующему маршруту: НКЦ — Строителей — Химиков — левый поворот на Корабельную — Вокзальная — Химиков 2 — Строителей и далее по маршруту. В обратном направлении общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: Строителей — Химиков — Корабельная разворот, далее Химиков — Строителей — НКЦ.

«Автобусы №10 и 56 изменят маршруты движения только в обратном направлении — Химиков — Корабельная — автовокзал», — говорится в сообщении.