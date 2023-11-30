В Нижнекамске 87-летний пенсионер на «Ниве» врезался в трамвай

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В Нижнекамске произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 87-летний водитель автомобиля «Нива» на перекрестке Химиков - Менделеева при повороте направо не уступил дорогу трамваю.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, отметили в ведомстве.