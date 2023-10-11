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В Нижнекамске 83-летнюю пенсионерку лишили водительских прав за оставление места ДТП
За оставление места ДТП в Нижнекамске 83-летнего водителя лишили права управления транспортными средствами, сообщает городская Госавтоинспекция.
Как выяснилось, во дворе дома на проспекте Мира пенсионерка за рулем Volkswagen Passat врезалась в припаркованный автомобиль Hyundai Solaris, который от удара откинуло на автомобиль «ВАЗ 2110». После этого женщина уехала с места происшествия.
Позднее женщину нашли. Суд лишил ее права управления транспортными средствами сроком на один год.
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