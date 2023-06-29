В Нижнекамске 64-летнюю женщину госпитализировали после того, как ее сбила легковушка

Накануне в Нижнекамске водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции города.

Установлено, что на улице Корабельная в Нижнекамске 25-летний водитель легковушки не уступил дорогу пешеходу. Под колеса автомобиля «Лада Приора» попала 64-летняя женщина.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану лобной части, ушиб тазобедренного сустава. Женщину госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.