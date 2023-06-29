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Происшествия 29 июня 2023 16:13

В Нижнекамске 64-летнюю женщину госпитализировали после того, как ее сбила легковушка

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Накануне в Нижнекамске водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции города.

Установлено, что на улице Корабельная в Нижнекамске 25-летний водитель легковушки не уступил дорогу пешеходу. Под колеса автомобиля «Лада Приора» попала 64-летняя женщина.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану лобной части, ушиб тазобедренного сустава. Женщину госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамск
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