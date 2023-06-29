Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске 64-летнюю женщину госпитализировали после того, как ее сбила легковушка
Накануне в Нижнекамске водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции города.
Установлено, что на улице Корабельная в Нижнекамске 25-летний водитель легковушки не уступил дорогу пешеходу. Под колеса автомобиля «Лада Приора» попала 64-летняя женщина.
В результате ДТП пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану лобной части, ушиб тазобедренного сустава. Женщину госпитализировали.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа