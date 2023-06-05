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В Нижнекамске 4-летний ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил
Четырехлетний ребенок выпал из окна балкона 5 этажа в Нижнекамске и выжил, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел накануне в одном из домов на улице Студенческой в Нижнекамске. В результате падения ребенок получил сотрясение головного мозга и множественные переломы.
В настоящее время следователи проводят проверку. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Сотрудники надзорного ведомства призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.
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