В Нижнекамске 4-летний ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил

Четырехлетний ребенок выпал из окна балкона 5 этажа в Нижнекамске и выжил, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел накануне в одном из домов на улице Студенческой в Нижнекамске. В результате падения ребенок получил сотрясение головного мозга и множественные переломы.

В настоящее время следователи проводят проверку. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Сотрудники надзорного ведомства призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.