В Нижнекамске 20 семьям участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске 20 семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, передали государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Церемония вручения прошла в здании городского ЗАГСа.

В зале собрались самые близкие родственники бойцов – родители, супруги, дети. Каждому из военнослужащих награды были присвоены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.

Среди награжденных – Александр Абызов, удостоенный ордена Мужества посмертно. Награду получила его супруга Виктория Абызова. По ее словам, решение отправиться в зону СВО Александр принял самостоятельно, несмотря на переживания семьи.

«Его сыновья отговаривали. У меня три сына. И они его вроде отговорили, но чтобы они не собрались вместе с ним. Потому что они сказали: “Если ты пойдешь, и мы пойдем”. И вот он молча уже, когда прошел медосмотр, сказал: “Я ухожу защищать Родину”», – рассказала Виктория Абызова.

Государственные награды родственникам погибших бойцов вручил глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев. В ходе церемонии он подчеркнул важность сохранения памяти о военнослужащих, погибших при защите страны.

«На Монументе Победы будет монумент в память об участниках СВО. Все имена, все награды будут высечены на граните. Цель одна – чтобы у каждого была возможность прийти на Вечный огонь в любую погоду, прийти, возложить цветы и поклониться нашим героям. Потому что самое главное – это память», – сказал Радмир Беляев.

Всего в этот день награды были вручены 20 семьям. Среди переданных наград – ордена Мужества, медали «За храбрость», ордена Суворова, медали Жукова, а также награды «За освобождение Новгородского».

В Нижнекамске подчеркивают, что память о погибших бойцах будет сохранена не только в семейных архивах и наградах, но и в городском пространстве – в будущем мемориале, посвященном участникам специальной военной операции.

