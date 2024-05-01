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В Нижнекамске 2 мая состоится эстафета — ряд улиц будут перекрыты для движения авто
В Нижнекамске 2 мая состоится 57-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Нижнекамская правда». Забег посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Нижнекамского района.
Участники пробегут по главным магистралям города. Церемония открытия пройдет в 9:30 у монумента Победы. Старт забега (школьники) запланирован на 10:30, старт 2-й, З-й, 4-й групп — на 11:30.
Победители в каждой из групп получат переходящий кубок.
В связи с эстафетой в городе на время мероприятия будет перекрыта дорога на нечетной стороне ул. 50 лет Октября, на четной стороне пр. Химиков от пр. Строителей до кольца Вахитова-Химиков. Кроме того, временно закроют проезд на внутренних дорогах по четной стороне Химиков (от пр. Строителей до пр. Вахитова) и Строителей (от гостиницы «Кама» до пр. Химиков).
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