В Нижнекамске 2 мая состоится эстафета — ряд улиц будут перекрыты для движения авто

В Нижнекамске 2 мая состоится 57-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Нижнекамская правда». Забег посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Участники пробегут по главным магистралям города. Церемония открытия пройдет в 9:30 у монумента Победы. Старт забега (школьники) запланирован на 10:30, старт 2-й, З-й, 4-й групп — на 11:30.

Победители в каждой из групп получат переходящий кубок.

В связи с эстафетой в городе на время мероприятия будет перекрыта дорога на нечетной стороне ул. 50 лет Октября, на четной стороне пр. Химиков от пр. Строителей до кольца Вахитова-Химиков. Кроме того, временно закроют проезд на внутренних дорогах по четной стороне Химиков (от пр. Строителей до пр. Вахитова) и Строителей (от гостиницы «Кама» до пр. Химиков).