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Происшествия 12 июля 2024 14:30

В Нижнекамске 19-летний водитель Ford сбил пешехода

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На улице Менделеева в Нижнекамске сбили 47-летнего пешехода. ДТП произошло накануне днем, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

По предварительным данным ведомства, водитель Ford Focus не учел безопасную скорость и налетел на пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ушиб мягких тканей голени. Его доставили в больницу.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

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