В Нижнекамске 19-летний водитель Ford сбил пешехода

На улице Менделеева в Нижнекамске сбили 47-летнего пешехода. ДТП произошло накануне днем, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

По предварительным данным ведомства, водитель Ford Focus не учел безопасную скорость и налетел на пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ушиб мягких тканей голени. Его доставили в больницу.