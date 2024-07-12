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В Нижнекамске 19-летний водитель Ford сбил пешехода
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На улице Менделеева в Нижнекамске сбили 47-летнего пешехода. ДТП произошло накануне днем, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.
По предварительным данным ведомства, водитель Ford Focus не учел безопасную скорость и налетел на пешехода.
В результате ДТП пешеход получил ушиб мягких тканей голени. Его доставили в больницу.
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