В Нижнекамске 182 класса в 29 школах закрыты на карантин

В Нижнекамске на разобщении находятся 182 класса в 29 школах. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Вирус начал поражать и детей. На сегодняшний день в Нижнекамске почти 20% детей болеют. Мы поставили задачу, что если 20% детей болеют в классах, то мы переходим в режим „карантин“. В остальных случаях стараемся минимизировать контакты, проводить дни здоровья по субботам. Наша задача — максимально обезопасить младшее поколение», — пояснил Муллин.

Докладчик также отметил, что с 7 февраля в Нижнекамске началась плановая вакцинация от коронавируса подростков и детей в возрасте от 12 до 17 лет, причем эта кампания носит добровольный характер. По данным на 4 февраля, в городе пока привились от коронавируса 22 подростка.

«Вакцина — это единственная профилактика от ковида на сегодняшний день», — напомнил Муллин.

По данным на 6 февраля, первый этап вакцинации прошли 164 827 жителей Нижнекамска, вакцинировалось полностью 157 695 из них. Ревакцинацию прошли около 12 тыс. человек.