В Нижнекамске 18 многоквартирных домов остались без горячей воды

В Нижнекамске 18 жилых многоквартирных домов сегодня остались без горячего водоснабжения. Проблема коснулась жильцов по адресам: улица Корабельная, №4, 6; Баки Урманче, №29, 31, 33, проспект Мира, №73, 75, 77, 81, 83 и проспект Строителей, №50, 52, 54, 56, 60.

«Отключение связано с устранением дефекта на трассе. Сегодня там ведутся работы. Проблему устранят в ближайшее время», — сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Яна Комарова-Енькова.

На 16 часов горячее водоснабжение подано в дома №29, 31, 33 по улице Баки Урманче, дома №73, 75, 77, 81, 83 по проспекту Мира, дома №50, 52, 54, 56, 60 по проспекту Строителей.

«13 домов запустили, 5 осталось», — подытожила собеседница агентства.