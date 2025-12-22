В Нижнекамске 18-летний водитель устроил ДТП и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В Нижнекамске 18-летний водитель с водительским стажем 2 месяца устроил серьезное ДТП.

По данным городской Госавтоинспекции, молодой водитель на автомобиле «Лада Приора» проигнорировал требования знака «Движение прямо» и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате столкновения водитель «Приоры» получил сотрясение и перелом челюсти. Его доставили в больницу, где он был госпитализирован.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. Уже известно, что за два месяца водительского стажа молодой человек шесть раз привлекался за нарушения ПДД. Среди них – проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, езда без пристегнутого ремня безопасности, а также незаконная тонировка передних стекол.