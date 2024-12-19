В Нижнекамске 170 домов оснастили «умными» домофонами с начала года

В 2024-м в 170 домах Нижнекамска установили «умные» домофоны. Об этом сообщил директор Информационного центра Максим Шаронов у себя на странице в «ВК». В среднем специалисты устанавливают четыре оборудования в неделю.

«Всего с начала года операторами оснащены 170 нижнекамских домов. В среднем – это 4 МКД (многоквартирный дом – прим. Т-и). Это в два раза выше, чем показатели прошлого года», - сказал Шаронов в своем видеообращении.

Он также заверил, что работа по установке домофонов продолжится. Причем, по словам Шаронова, местные жители сами проявляют инициативу в установке современного оборудования.