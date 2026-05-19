Происшествия 19 мая 2026 10:57

В Нижнекамске 16-летняя девочка на электросамокате попала под колеса легковушки

В Нижнекамске 16-летняя девочка попала в больницу в результате ДТП. По данным правоохранителей, происшествие случилось в минувшее воскресенье вечером возле дома № 30 на улице Корабельной.

Девочка-подросток пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В этот момент она попала под колеса автомобиля Renault, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#электросамокат #ДТП в Татарстане #пострадала девочка
