В Нижнекамске 16-летняя девочка на электросамокате попала под колеса легковушки

В Нижнекамске 16-летняя девочка попала в больницу в результате ДТП. По данным правоохранителей, происшествие случилось в минувшее воскресенье вечером возле дома № 30 на улице Корабельной.

Девочка-подросток пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В этот момент она попала под колеса автомобиля Renault, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.