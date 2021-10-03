В Нижнекамске посадили 150 именных деревьев в честь детей, родившихся в 2021 году

В Нижнекамском районе, в парке «Семья», прошла акция по посадке деревьев в честь 150 малышей, родившихся в 2021 году. Об этом сообщается в Instagram Управления ЗАГС Нижнекамска.

Накануне в парке каждая семья получила бесплатный саженец и табличку с именем ребенка.

«Судя по счастливым лицам родителей, принявших участие в проекте, это мероприятие станет доброй городской традицией и даст старт цепочке подобных экоакций по всему Татарстану», — говорится в сообщении брачного ведомства.

Идея проекта «Родился ребенок — посади дерево!» принадлежит нижнекамским энтузиастам. Осенью 2021 года замысел обрел свое воплощение благодаря АНО «ЭкоМир» и поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Управление ЗАГС выступило партнером грантового проекта.

Организаторы отмечают, что проект имеет не только духовную ценность, но и экологическое значение. «Живые деревья — это неотъемлемая часть нашей экосистемы. Они создали крепкий симбиоз с обитателями планеты, и являются источником жизни. Надеемся, сегодняшняя акция по высадке деревьев в честь рождения ребенка и в Нижнекамске превратится в добрую традицию. А семьям, принявшим участие в проекте, желаем благополучия, процветания и богатой зеленой кроны», — отметили в Управлении ЗАГС Нижнекамского района РТ.