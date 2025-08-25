news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 августа 2025 12:00

В Нижнекамске 15-летняя школьница попалась на закладке наркотиков

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске полицейские поймали двух девушек 15 и 19 лет, которые делали закладки.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району, на Корабельной улице у девушек обнаружили клефедрон общей массой 0,73 грамма.

Кроме того, в квартире одной из них полицейские изъяли пять свертков такого же наркотического вещества общей массой порядка 5,05 грамма. Криминальный товар предназначался для дальнейшего сбыта. Позже оперативники обнаружили 10 тайников-закладок в черте города, оборудованных нижнекамками.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя одна из фигуранток заключена под стражу.

Фото: МВД по РТ

#сбыт наркотиков #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025