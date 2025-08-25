В Нижнекамске 15-летняя школьница попалась на закладке наркотиков

В Нижнекамске полицейские поймали двух девушек 15 и 19 лет, которые делали закладки.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району, на Корабельной улице у девушек обнаружили клефедрон общей массой 0,73 грамма.

Кроме того, в квартире одной из них полицейские изъяли пять свертков такого же наркотического вещества общей массой порядка 5,05 грамма. Криминальный товар предназначался для дальнейшего сбыта. Позже оперативники обнаружили 10 тайников-закладок в черте города, оборудованных нижнекамками.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя одна из фигуранток заключена под стражу.