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Происшествия 4 апреля 2025 20:42

В Нижнекамске 11-летняя девочка помогла маленькой сестре и брату спастись от пожара

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В Нижнекамске 11-летняя девочка помогла маленькой сестре и брату спастись от пожара

На улице Гагарина в Нижнекамске произошел пожар в квартире, где находились трое детей. Взрослых дома не было.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, старшая 11-летняя девочка не растерялась и попыталась потушить мебель. Затем, спасаясь от дыма, она вывела трехлетних мальчика и девочку на балкон.

Прибывшие пожарные спасли девочек по трехколенной лестнице с балкона второго этажа, а на трехлетнего мальчика надели дыхательную маску и вынесли на руках через подъезд по лестничному маршу.

#нижнекамск #пожар
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