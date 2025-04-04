В Нижнекамске 11-летняя девочка помогла маленькой сестре и брату спастись от пожара

На улице Гагарина в Нижнекамске произошел пожар в квартире, где находились трое детей. Взрослых дома не было.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, старшая 11-летняя девочка не растерялась и попыталась потушить мебель. Затем, спасаясь от дыма, она вывела трехлетних мальчика и девочку на балкон.

Прибывшие пожарные спасли девочек по трехколенной лестнице с балкона второго этажа, а на трехлетнего мальчика надели дыхательную маску и вынесли на руках через подъезд по лестничному маршу.