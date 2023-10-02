В Нижнекамске 11-летний ребенок, перелезая с окна на балкон, выпал с пятого этажа

В Нижнекамске 11-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома, пытаясь перелезть с окна на балкон. Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции около 15.00 часов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, мальчик выпал из окна пятого этажа дома на Проспекте Вахитова в Нижнекамске, пытаясь перелезть с окна на балкон. С тяжелыми травмами его доставили в местную больницу.

Семья благополучная, на профилактических учетах не состоит.

В настоящее время организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.