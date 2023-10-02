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В Нижнекамске 11-летний ребенок, перелезая с окна на балкон, выпал с пятого этажа
В Нижнекамске 11-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома, пытаясь перелезть с окна на балкон. Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции около 15.00 часов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, мальчик выпал из окна пятого этажа дома на Проспекте Вахитова в Нижнекамске, пытаясь перелезть с окна на балкон. С тяжелыми травмами его доставили в местную больницу.
Семья благополучная, на профилактических учетах не состоит.
В настоящее время организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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